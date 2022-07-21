Токаев предложил меры совместной борьбы с попытками расколоть народы Центральной Азии

В частности, Токаев предложил организовать онлайн-обмен архивными документами и записями.
Сегодня, 21 июля, в Чолпон-Ате, где проходит Консультативная встреча глав стран Центральной Азии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил бороться с попытками раскола в регионе.
В частности, Токаев предложил организовать онлайн-обмен архивными документами и записями.
"Мы должны объединиться против попыток расколоть нас и ухудшить наши отношения, создавая межэтническую, межнациональную рознь. У нас общая история. В СМИ виден информационный голод, поэтому, возможно, имеет смысл создать межрегиональный телеканал или интернет-портал", - сказал президент Казахстана.
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