Дефицит доверия, отставание, терроризм. Мирзиёев об обстановке в Центральной Азии и мире

Он, в частности, указал на сложность обстановки в мире и ее прогнозирования.
Сегодня, 21 июля, в Чолпон-Ате, где проходит Консультативная встреча глав стран Центральной Азии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался об экономических вызовах в регионе.
Он, в частности, указал на сложность обстановки в мире и ее прогнозирования.
"Мы в дефиците доверия на глобальном уровне. Мы сталкиваемся с проблемами с традиционными логистическими путями. В целях дальнейшего укрепления взаимодействия мы должны развивать совместную экономику. Несмотря на положительную динамику товарных взаимодействий, это все равно не открывает всего потенциала, который у нас есть. Торгово-экономические межрегиональные связи, по разным оценкам, дают 10-20% от общего объема товарооборота", - констатировал Мирзиёев.
Он также предложил создать дорожную карту, которая позволит открыть дополнительные торговые коридоры в Индию и Китай.
Кроме этого, президент Узбекистана отметил, что страны региона "сильно отстают" от развитых стран в сфере зеленой экономики.
Он также затронул вопросы безопасности в регионе. "Мы должны бороться с терроризмом, экстремизмом. Сегодня этим угрозам нет границ, они проникают через телефоны. Их цель - посеять хаос в наших странах. Недавние события в Узбекистане - этому подтверждение", - сказал Мирзиёев. И предложил привлечь Афганистан к совместной социально-экономической деятельности.
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