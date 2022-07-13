Глава Минобороны назвал главное условие взаимодействия Кыргызстана и России

По словам Бактыбека Бекболотова, вся суть — в едином взгляде на работу.

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов дал интервью российской программе «Военная приемка». Он назвал главное условие «неизменно положительного и плодотворного взаимодействия России и Киргизии».

По словам Бактыбека Бекболотова, вся суть — в едином взгляде на работу.

«Только в единстве наша сила. Тем более наш главнокомандующий при вступлении в должность президента определил стратегическую перспективу и определил основным стратегическим партнером Российскую Федерацию», — заявил он.

Глава Минобороны также отметил, что российские военнослужащие не чувствуют себя на авиабазе «Кант» за границей, а чувствуют себя как дома.



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