Глава Минобороны назвал главное условие взаимодействия Кыргызстана и России

По словам Бактыбека Бекболотова, вся суть — в едином взгляде на работу.
Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов дал интервью российской программе «Военная приемка». Он назвал главное условие «неизменно положительного и плодотворного взаимодействия России и Киргизии».
По словам Бактыбека Бекболотова, вся суть — в едином взгляде на работу.
«Только в единстве наша сила. Тем более наш главнокомандующий при вступлении в должность президента определил стратегическую перспективу и определил основным стратегическим партнером Российскую Федерацию», — заявил он.
Глава Минобороны также отметил, что российские военнослужащие не чувствуют себя на авиабазе «Кант» за границей, а чувствуют себя как дома.
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