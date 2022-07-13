Калнур Ормушев: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем...»

Бишкек, "Саясат. kg". Жансеит Туймебаев торжественно вручил академику Аскару Акаеву звание Почетного профессора КазНУ имени Аль-Фараби.

В третьей декаде июня Первый Президент Кыргызской Республики, иностранный член РАН и действительный член НАН Кыргызстана, главный научный сотрудник Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.Ломоносова, профессор Аскар Акаев посетил Казахстан.

Он встретился со студентами и преподавателями вузов Казахстана - Казахского национального университета (КазНУ) имени Аль-Фараби и Алматы Менеджмент Университета (AlmaU).

Академик Акаев в КазНУ имени аль-Фараби выступил с лидерской лекцией «Демографическая динамика с древнейших времен и будущее человечества (математическое моделирование и компьютерное прогнозирование)», а также ознакомился с планом модернизации КазНУ.

В масштабном мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, известные учёные, писатели, руководители НИИ, члены Совета директоров КазНУ, представители СМИ, профессорско-преподавательский состав, студенты университета.

Приветствуя почётного гостя, ректор КазНУ имени Аль-Фараби Ж.Туймебаев отметил, что он внес огромный вклад в развитие науки: «Аскар Акаев очень образованный, интеллектуальный человек. Он – неординарная личность, учёный с мировым именем. В Кыргызстане им была создана киргизская научная школа по вычислительной оптоэлектронике и голографии, из которой выпустились десятки докторов и кандидатов наук. Аскар Акаевич сформировал собственную научную школу анализа и прогнозирования политических, экономических и социальных проблем в мире. Проводил глубокие исследования с ведущими учеными из России, США, Японии и Европы. Он автор более 400 научных статей и 15 книг».

Жансеит Туймебаев торжественно вручил академику Аскару Акаеву звание Почетного профессора КазНУ имени Аль-Фараби.

Вторая лекция «Цифровая экономика (модели и прогнозы)», также связанная с исследованиями, которыми занимается сегодня профессор А.Акаев, была прочитана во Дворце студентов имени О.Жолдасбекова. Там же президент НАН РК Мурат Журинов сообщил, что Аскар Акаевич избран академиком Национальной академии наук Республики Казахстан и вручил специальное удостоверение.

Возглавлявший страну 15 лет, в 1990-2005 годах, А.Акаев затрагивал и экономические и политические проблемы Центральной Азии. Отметил, что поддерживает идеи по трансформации стран региона американского экономиста Джеффри Сакса, с которым он лично знаком: «Мы с ним в 90-е годы часто беседовали. В принципе я полностью солидарен с мистером Саксом. Но весь спектр его предложений охватить таким слаборазвитым странам, как, например, Кыргызстан, очень трудно».

По мнению А.Акаева, из стран Центральной Азии трансформацию по Саксу может осилить лишь Казахстан, дальше других продвинувшийся в сфере новых технологий. «Но нужны кадры. В первую очередь надо подготовить критическую массу специалистов с цифровыми компетенциями, которые бы могли использовать свои знания на благо развития экономики»,- подчеркнул профессор Акаев. В AlmaU, выступая по теме цифровизации экономики, он говорил о факторах и условиях технологического прорыва: «У вас одно из самых молодых населений. И сейчас в Казахстане, оказывается, хорошие темпы роста населения и растущий уровень образования. Вот два благоприятных фактора. Что вам надо сделать? Вам надо взяться сейчас за цифровое образование, чтобы уровень цифровой грамотности превысил эти критические 35%, и тогда у вас будет технологический прорыв».

Акаев считает, что сегодня важнейшей задачей являются инвестиции в человеческий капитал и создание новой цифровой инфраструктуры. И уверен, привлечь такие инвестиции не только в Казахстан, но и в другие страны региона есть возможность: «Я думаю, что надо хорошо работать с международными финансовыми организациями. Они как раз всегда с охотой идут на реализацию программ развития, на инвестирование социальной сферы, образования, здравоохранения и инфраструктуры».

«Гастрольные» выступления А.Акаева неизменно пользуются заслуженным вниманием и успехом, привлекают огромную аудиторию.

Студенты и преподаватели КазГУ и AlmaU - ведущих вузов Казахстана, встречали и провожали Первого президента Кыргызстана Аскара Акаева и его супругу Майрам Дуйшеновну аплодисментами.

Важным, знаковым, если не триумфальным, финалом визита стала встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который принял первого президента Кыргызстана Аскара Акаева с супругой.

Мне припоминается трехгодичной давности поездка А.Акаева в Китай, его блестящие выступления в Шанхайском университете, Институте физики и технологий Академии наук, замечательное участие в Форуме академиков, многочисленные интервью китайским СМИ.

Тогда научные дискуссии и выступления с лекциями были посвящены глобальным темам современности: «Китайский мегапроект «Один пояс - один путь», «Цифровая экономика» и «Цифровое будущее», а также для участия в диспуте в рамках проблем насущной «зеленой экономики» - «Стабилизация климата Земли в XXI веке путем стабилизации душевого энергопотребления».

Думаю, успех и интерес к научным изысканиям А.Акаева обусловлен, помимо, естественно, глубины и точности исследований, ещё и тем, что они направлены на решение проблем не только российской, но и мировой экономики, отражают экономическое взаимодействие Большой Евразии с АТЭС, Америкой, Африкой.

Так, в исследовательской работе «Китайский мегапроект «Один пояс - один путь», выполненной Акаевым в соавторстве с ректором МГУ академиком В.Садовничим в 2015-2017-х годах, рассмотрена и дана оценка новой геоэкономической стратегии Китая, направленной на возрождение Великого Шелкового пути в XXI веке.

Для анализа современного состояния и прогнозирования товарных потоков между КНР и странами-партнерами использованы формы регрессионных уравнений, описывающие экспорт и импорт во взаимной торговле, а для оценки объема товарооборота между торговыми партнерами за основу взято гравитационное уравнение Яна Тинбергена - лауреата Нобелевской премии по экономике «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

В исследованиях «Цифровая экономика» и «Цифровое будущее» анализируется процесс рождения нового поколения промышленности: успехи Индустрии 4.0 и ее революционные базовые технологии начинают успешно проявляться, согласно теории больших циклов Кондратьева, в рамках шестого технологического уклада, циклическая кривая которого в данный временной интервал находится в начальной фазе подъёма.

Полученные математические зависимости основных показателей экономики четырёх развитых стран мира (США, Китай, Южная Корея, Франция) позволили провести соответствующий динамический анализ их экономик и оценить набор характеристик их изменения в динамике XXI века: ВВП; экономический рост; производственная функция; накопление капитала; распределение домохозяйств по уровню доходов и т.п.

Широко известна монография Акаева «Стабилизация климата Земли в XXI веке путём стабилизации душевого энергопотребления (ДЭП)», в которой автор доказывает, что требуется переход от критериев производительности труда к критериям использования ресурсов, прежде всего, эффективности использования энергоресурсов, чему также должны способствовать цифровые технологии.

Посредством метода сценарного долгосрочного прогнозирования глобального потепления, осуществлённого автором, показано, что можно достигнуть стабилизации климата Земли путём перехода на новую парадигму энергопотребления.

Конечно, я перечислил лишь те труды Акаева, которые стали мне известны, причём достаточно случайно, несистемно. Ведь я не занимаюсь наукой активно и интересуюсь, в основном, проблемами экономики и политики, а уж затем смежными с ними вопросами. Поэтому не особенно отслеживал научную деятельность Акаева, тем более что в политике я был тесно связан с деятельностью и амбициями моего старшего товарища, друга Джумгалбека Аманбаева (с декабря 1987 года до самой его смерти в феврале 2005 года), который, как известно, был безусловным, ярым оппонентом президента Акаева.

Но то, что я никогда не входил в круг сторонников президента Акаева, а находился в лагере оппозиции к нему, очевидно, даёт мне основание претендовать на объективность, если предложу нашему обществу задуматься о необходимости пересмотреть позицию неприятия в Кыргызстане однозначно крупного учёного Аскара Акаева.

Его плодотворный визит в Казахстан актуализирует перед нами, прежде всего, задачу продумать, как нам эффективнее воспользоваться тем, что наш соотечественник является выдающимся учёным современности, потенциал которого сегодня так активно используют другие страны. Разве наша республика, наш народ не оказываются в проигрыше, отказывая Акаеву в его желании поделиться с нами своими глубокими знаниями и огромным опытом в сфере науки и образования?

Все эти драматичные, как для него, так и для нашей страны, годы после государственного переворота (убеждён, именно переворота, а не революции) 24 марта 2005 года А.Акаев остаётся гражданином Кыргызской Республики, переживает за её настоящее и думает о её будущем, свидетельством чему является его книга, написанная с дочерью Бермет, «Кыргызстан в эпоху цифровой экономики на новом шёлковом пути».

В Алмате А.Акаев положительно, доброжелательно высказался о действующем президенте Кыргызстана С.Жапарове, как математик, логично, по-человечески - понятно, как политик - прагматично: «Есть народная мудрость - хорошо относиться к тому, кто хорошо относится к тебе! С.Жапаров относится ко мне хорошо. Конечно же, и я к нему отношусь также хорошо!»

Такое положительное изменение в отношениях руководства страны к первому президенту Кыргызстана происходит впервые и мне очень даже импонирует. Напрашивается аналогия с мудрым подходом великого Дэн Сяопина, который, утвердившись во главе КНР после Мао Цзэдуна, не стал выдвигать обвинений в отношении создателя страны и её бессменного (до 1976 года) руководителя, математически точно оценившего деятельность Великого кормчего:«Он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10» (в другом переводе – «30% ошибок и 70% достижений»). Более того, ЦК КПК признал Мао Цзэдуна «великим марксистом, пролетарским революционером, военачальником и генералом» и бесспорным основателем государства и НОАК.

Полагаю, и нам необходимо проявить мудрость и трезво, объективно оценить личность А.Акаева, с учётом всех направлений и результатов его деятельности, всех граней его таланта. А под впечатлением его казахстанских замечательных, триумфальных выступлений, встреч подумалось, что нам, кыргызстанцам, следует инициировать выдвижение нашего выдающегося учёного на соискание Нобелевской премии, пока это не сделали где-то в другой стране.

А то воистину «что имеем – не храним, потерявши - плачем»!