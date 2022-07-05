Таабалдиев: однополярный мир во главе с США изжил себя

Политический аналитик Кубанычбек Таабалдиев объяснил, почему доминирование Запада в геополитике постепенно ослабевает.

В программе "Тема дня" на радио Sputnik Кыргызстан он заявил, что последние события на планете свидетельствуют о необходимости перехода к многополярной модели мира.

"Статистика доказывает, что центры развития мировой экономики движутся с Запада на Восток. Рост этой тенденции пока не до конца осознается западным миром, хотя только количественное превосходство населения быстро развивающихся стран над населением стран "золотого миллиарда" троекратное. Сейчас много споров, что лучше на данный момент, но я могу сказать точно, что западный однополярный мир во главе с США изжил себя.

Многополярность же поможет странам, которые не разобрались в миропорядке, легче имплементироваться в общую систему. Но таких "неразобравшихся" стран становится все меньше, потому что, как оказалось, однополярность не всегда приводит к благу", — подчеркнул Таабалдиев.

Он отметил, что все большим авторитетом на мировой арене пользуются ШОС и БРИКС, в которые входят Россия и Китай.

Sputnik Кыргызстан