Как оказалось, нет совести у Аскара Акаева, правившего кыргызский народом на протяжении 15 лет

Приблизившись к 80-летнему возрасту, он мог бы сказать правду, но этого не случилось.

Аскар Акаев побывал в Казахстане, обманывал, был красноречив, дал интервью журналистам. Недавно президент Садыр Жапаров говорил: «Кумтор с самого начала неправильно разрабатывался». Действительно, разработка рудника началась при Аскаре Акаеве. Аскар Акаев подписывал соглашения, которые предали интересы Кыргызстана, находился в бегах, не признавая совершенные преступления, избежал наказания. В то время глава правительства Турсунбек Чынгышев говорил: «Сейчас не воруют только дураки и ленивые», - чуть ли не подтверждая то, что Акаев позволил ворам разграбить страну. Кажется, Акаеву нет дела до того, что страна погрязла в долгах, народ начал ездить «верхом на собаке» из-за него. В 2005 году народ выгнал Аскара Акаева за большие ошибки. «Вор наестся до отвала и будет отрицать до самой смерти», - он рассказывал сказки, до сих пор обманывает народ. Приблизившись к 80-летнему возрасту, он мог бы сказать правду, но этого не случилось. Только подхалимствовавший Майрам Акаевой экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов готов поверить всем его словам, все остальные улыбаются и говорят: «Все тот же обманщик Аскар Акаев».

Источник: газета «Азия news» №26 от 30.06.2022 / стр. 6, gezitter.org