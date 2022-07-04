Пресс-секретарь Жапарова просит кыргызстанцев не комментировать события в Каракалпакстане

Кыргызстан как миролюбивая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого иностранного государства.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев обратился к общественным деятелям, гражданским активистам, блогерам и другим лицам с активной жизненной позицией с просьбой воздержаться от публикации различных провокационных постов и оценок о происходящих в соседних и других зарубежных странах событиях.

"Кыргызстан как миролюбивая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого иностранного государства. Все процессы, происходящие в зарубежных странах, - сугубо их внутренние дела.

Поэтому еще раз просим воздержаться от различных публикаций с неоднозначными мнениями и оценками происходящего в соседних и любых других странах, противоречащих принципам добрососедства между государствами", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Какие именно страны имеются в виду, пресс-секретарь президента не уточнил. Предположительно, речь идет о событиях в соседнем Узбекистане.



Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, после того как власти представили проект новой Конституции. Поправки предлагают лишить регион суверенитета и права выйти из состава Узбекистана в результате референдума. Власти Каракалпакстана назвали протесты "попыткой захвата органов государственного управления". Днем 2 июля в регион прибыл Шавкат Мирзиёев. На встрече с депутатами местного парламента Мирзиёев предложил вычеркнуть положение об отмене суверенитета автономии из предложенных поправок.



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