Пресс-секретарь Жапарова просит кыргызстанцев не комментировать события в Каракалпакстане

Кыргызстан как миролюбивая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого иностранного государства.
Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев обратился к общественным деятелям, гражданским активистам, блогерам и другим лицам с активной жизненной позицией с просьбой воздержаться от публикации различных провокационных постов и оценок о происходящих в соседних и других зарубежных странах событиях.
"Кыргызстан как миролюбивая страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела любого другого иностранного государства. Все процессы, происходящие в зарубежных странах, - сугубо их внутренние дела.
Поэтому еще раз просим воздержаться от различных публикаций с неоднозначными мнениями и оценками происходящего в соседних и любых других странах, противоречащих принципам добрососедства между государствами", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Какие именно страны имеются в виду, пресс-секретарь президента не уточнил. Предположительно, речь идет о событиях в соседнем Узбекистане.
Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, после того как власти представили проект новой Конституции. Поправки предлагают лишить регион суверенитета и права выйти из состава Узбекистана в результате референдума. Власти Каракалпакстана назвали протесты "попыткой захвата органов государственного управления". Днем 2 июля в регион прибыл Шавкат Мирзиёев. На встрече с депутатами местного парламента Мирзиёев предложил вычеркнуть положение об отмене суверенитета автономии из предложенных поправок.
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