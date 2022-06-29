Предложили процедуру отзыва мандата депутата

29 июня на заседании парламента во втором чтении рассматривается законопроект «О регламенте Жогорку Кенеша».

Один из инициаторов Марлен Маматалиев отметил, что процедура отзыва мандата народных избранников была усложнена. По его словам, чтобы лишить мандата, нужно собрать 50 тысяч голосов по одномандатным округам или 70 тысяч голосов по партийному списку.

«Мандат выдает народ, поэтому народ и должен решить. Судьба мандата не должна зависеть от позиции депутата. Для одномандатных округов необходимы голоса 50% избирателей его округа. Избиратели должны жить в упомянутом округе один год. Ведь вполне возможно, что за один день могут зарегистрировать в одном округе людей, которые поставили подписи. Организаторская группа должна оставить уведомление в Министерстве юстиции. Собираются подписи 50 тысяч человек по одномандатному округу и передается в Жогорку Кенеш. В парламенте создается комиссия, на общем заседании принимается решение. А чтобы лишить мандата депутата, пришедшего по партийному списку, нужно собрать 70 тысяч голосов со всей страны. До решения Жогорку Кенеша свое решение должна вынести партия», - сказал Маматалиев.

После смены власти в 2020 году был изменен Основной закон, страна путем референдума выбрала президентскую форму правления. Были заметно сокращены роль и полномочия парламента. В Основной закон включили норму об отзыве депутата.

Депутаты VII созыва парламента принесли присягу 29 декабря 2021 года. По одномандатным 36 округам принесли присягу 34 депутата, по партийному списку – 54 парламентария. В VI созыве Жогорку Кенеша было 120 депутатов.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org