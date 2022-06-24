Встретились Касым-Жомарт Токаев и Аскар Акаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 июня принял первого президента Кыргызстана Аскара Акаева с супругой Майрам Акаевой.

Встреча прошла в Нур-Султане.

Они обсудили вопросы науки, образования, цифровой экономики и тенденции развития человеческих ресурсов. Также были затронуты проблемы изменения климата и события, происходящие в мире.

Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в ходе революции в марте 2005 года. Является профессором МГУ им. М. В. Ломоносова, иностранным членом РАН РФ.

Спустя 16 лет 4 месяца и 9 дней Аскар Акаев вновь побывал в Кыргызстане, в августе 2021 года.

Источник: Баракелде, gezitter.org