Шамурза Борукулов, гражданский активист: «Президент-подкаблучник будет учить других как управлять страной?»

Именно поэтому были недовольства и мы вас выгнали.

(реакция на ответ бывшего президента Аскара Акаева на вопрос казахских журналистов: «Народ протестует, когда лидеры отстают»)

- Получается, 15 лет назад вы были отстающим правителем? Именно поэтому были недовольства и мы вас выгнали. Так почему вы в свое время согласились стать президентом?

В то время народ ничего не знал о митингах, после Советского Союза народ у нас был воспитанный, дисциплинированный, культурный. Именно поэтому вы получили возможность сидеть 15 лет на должности, пока плесенью не заросли.

Еще тогда говорили, что Акаев любит подремать, напившись вина. А страной правила ваша жена Майрам и 1-2 вредителя. Вы разрушили работающие заводы-фабрики, на корню уничтожили животноводческое и крестьянское хозяйства, покладистый народ вы превратили в дикарей бескультурных, а чиновников превратили в ненасытных коррупционеров.

До сих пор не удалось избавиться от вашего вредительства. И не скоро нам это удастся, потому что из-за вас коррупция вмешалась во все отрасли.

Удивительно и то, что вы с Чингизом Айтматовым знали в свое время о том, что Алмазбек Атамбаев «съел» деньги Союза писателей, но никакие меры в отношении него не приняли. Если бы тогда вы что-то с ним сделали, не сидел бы он сегодня в тюрьме. Можно сделать вывод что сами не без греха люди, которые решили закрыть глаза на воровство Атамбаева.

Если бы это было не так, то как бы посмел Атамбаев съесть деньги, которые передал ему великий писатель Чингиз Айтматов.

Вы первый проклятый президент, у которого ни один мускул на лице не дрогнул, когда вы без стыда заявляли: «Я ни один тыйын не украл у государства».

Когда вы правили страной, ваш сын и дочь Бермет сидели в парламенте в качестве депутатов, а страной правила ваша жена, решала кадровые вопросы. И потом не постеснялись мямлить о «семейном клане Бакиевых». А ведь у вас был настоящий образец семейно-кланового правления.

Человек, который развалил страну за 15 лет, не сумевший ничего сотворить ученый, не смеющий перечить своей жене подкаблучник будет учить других, как управлять страной?

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 22.06.2022 / стр. 2, gezitter.org