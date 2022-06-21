Аскар Акаев: «Народ протестует, когда лидеры отстают»

По итогам референдума народ Казахстана поставил перед собой высокую цель – построить новую, процветающую, справедливую и сильную республику.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев 19 июня прочел лекцию в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы, после чего ответил на вопрос журналиста казахской службы «Азаттыка» о январских событиях в Казахстане. События, унесшие жизни десяток человек, он охарактеризовал как попытку населения подняться на новый уровень развития.

«По-моему, каждый народ, каждая нация время от времени старается подняться на новую ступень развития. Это естественный процесс. Если лидеры дальновидны, то это осуществляется без социального недовольства. Народ протестует, когда лидеры отстают. По-моему, это сотворило историческое событие, которое привело к референдуму. По итогам референдума народ Казахстана поставил перед собой высокую цель – построить новую, процветающую, справедливую и сильную республику», - сказал Акаев.

Но Акаев не стал отвечать на вопрос журналиста казахской службы «Азаттыка» Манаса Кайыртай уулу: «Допустил ли какие-либо ошибки Назарбаев, когда правил Казахстаном?» Организаторы мероприятия не позволили журналисту до конца задать вопрос, вытолкнули его за спину других журналистов.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org