Аскар Акаев заявил, что революцию 2005 года устроили США

В Алматы по приглашению казахстанской стороны находится с визитом первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Как пишет информационное агентство «Orda.kz», Акаев обвинил США в организации переворота в Кыргызстане в 2005 году.

Визит Аскара Акаева в Казахстан запланирован до 25 июня. Накануне Акаев успел встретиться со студентами и преподавателями КазНУ имени аль-Фараби. Там профессор МГУ читал лекцию.

На интеллектуальном вечере «Жить в эпоху перемен» он рассказал, что, по его мнению, революцию в 2005 году в Кыргызстане устроили США. Он заявил, что в 90-е у Кыргызстана были хорошие темпы развития, однако в 2000-х появились проблемы. И вновь подчеркнул, что считает США виновными в госперевороте.

«Я открыто об этом рассказываю, потому что посол США господин Янг совершенно открыто, особенно после революций в Грузии и Украине, говорил, что Штаты организовывали перевороты. Вопрос в том, что я, может быть, совершил ошибку, выехав. Многие говорят, надо было оставаться здесь. Но, поскольку я знал о том, что готовится кровопролитие, я решил, что не могу связывать свое имя с кровопролитием. Решил выехать из страны и не сожалею об этом», – заявил Акаев.

Источник: Баракелде, gezitter.org