"За попыткой отправить главу ГКНБ в отставку стоит желание ослабить власть"

Им нужен лишь повод.

К суициду сотрудника "Айыл Банка" - А.Б.Р., покончившего с собой в камере СИЗО ГКНБ, Камчыбек Ташиев никакого отношения не имеет. Для тех же, кто обвиняет в его смерти председателя ГКНБ, этот случай лишь повод для того, чтобы потребовать его немедленной отставки. Такое мнение высказал vb.kg политолог, эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов.

Напомним, что в следственном изоляторе ГКНБ на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкека содержался обвиняемый по уголовному делу о коррупции – бывший начальник управления администрирования кредитов ОАО "Айыл Банка" - А.Б.Р. 18 июня примерно в 00.55 часов А.Б.Р. в камере следственного изолятора ГКНБ совершил суицид. Его обнаружили повесившимся. В санитарном блоке вместе с ним находились и другие обвиняемые. Во время суицида А.Б.Р. остальные обвиняемые совершали намаз в другой камере.

Сейчас оппозиция обвиняет в гибели А.Б.Р. Камчыбека Ташиева и требует его отставки.

"Прямой вины Ташиева в случившемся, конечно же, нет. ГКНБ имеет свою структуру. Каждая служба несет ответственность за свой участок и подчиняется курирующему ее заму. А уже заместители потом докладывают все председателю ГКНБ. Его глава может и не знать всего, что происходит. И если мы говорим об ответственности, то речь должна идти в первую очередь о начальнике СИЗО ГКНБ, который контролирует режим, состояние здоровья и безопасность арестантов. Он должен все знать, и в случае какого-либо происшествия все зафиксировать и подать рапорт", - говорит политолог.

Следует учитывать, по мнению эксперта, и то, что в санитарной части СИЗО ГКНБ нет круглосуточного наблюдения врачей. Там только койки и приходящий фельдшер, который дает лекарства в соответствии с предписанием врачей. Круглосуточное же медицинское наблюдение есть только в СИЗО-1, входящем в систему ГСИН.

"Была создана комиссия, которая должна разобраться во всех обстоятельствах случившегося. И это правильно. Кто-то говорит, что Камчыбек Ташиев несет прямую ответственность за смерть арестованного. Ну послушайте, сейчас не 30-е годы прошлого века, не время репрессий. Бывает, конечно, что опера иногда применяют недозволенные методы дознания. Но это, опять же, ответственность конкретного опера, а не председателя ГКНБ. Все прекрасно понимают, что за призывом снять с должности председателя ГКНБ – отправить Камчыбека Ташиева в отставку, стоит стремление отдельных политических активистов сначала ослабить власть, а затем уже взять ее в свои руки. Им нужен лишь повод. Но ведь таким образом любого человека, любого политика можно обвинить в чем угодно", - добавляет Шерадил Бактыгулов.





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