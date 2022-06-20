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Подробности Политика 20.06.2022 09:38 Просмотров: 15

Нурлан Мотуев: «Призвавший войти в состав другой страны человек может оказаться в тюрьме»

Напомним, ранее сообщалось, что партия «Бутун Кыргызстан» отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Общественный деятель Нурлан Мотуев прокомментировал информационному агентству NazarNews обращение партии «Бутун Кыргызстан» к президенту России Владимиру Путину. «Призыв представителя партии «Бутун Кыргызстан» взять Кыргызстан в состав России подпадает под статьи «сепаратизм», «нарушение целостности территории страны». Выступивший с таким призывом человек может оказаться в тюрьме», - сказал Мотуев. Напомним, ранее сообщалось, что партия «Бутун Кыргызстан» отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Источник: Nazar News.kg, gezitter.org