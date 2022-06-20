Нурлан Мотуев: «Призвавший войти в состав другой страны человек может оказаться в тюрьме»

Напомним, ранее сообщалось, что партия «Бутун Кыргызстан» отправила гуманитарную помощь в Донбасс.
Общественный деятель Нурлан Мотуев прокомментировал информационному агентству NazarNews обращение партии «Бутун Кыргызстан» к президенту России Владимиру Путину.
«Призыв представителя партии «Бутун Кыргызстан» взять Кыргызстан в состав России подпадает под статьи «сепаратизм», «нарушение целостности территории страны». Выступивший с таким призывом человек может оказаться в тюрьме», - сказал Мотуев.
Напомним, ранее сообщалось, что партия «Бутун Кыргызстан» отправила гуманитарную помощь в Донбасс.
Источник: Nazar News.kg, gezitter.org
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