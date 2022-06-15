Камчыбек Ташиев о деле Бейшеналиева: И человек президента должен соблюдать закон

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью главному редактору издания "Новые лица" Лейле Саралаевой прокомментировал уголовные дела в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

"Я когда брала интервью у министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, чувствовала, что он уверен в своей безнаказанности. И хотя он подчеркивал, что у него прекрасные отношения с президентом, тем не менее, ГКНБ нашли в себе мужество и возбудили в отношении его семь уголовных дел", - сказала Саралаева.

Ташиев подчеркнул, что в отношении Бейшеналиева дело возбуждено не Госкомитетом нацбезопасности, а прокуратурой.



"Все материалы находятся у них. Но я одно скажу, безнаказанность порождает еще худшее положение. Поэтому мы чувствуем свою ответственность. Я, например, боюсь закона. Я не боюсь никого, я боюсь только закона. И каждый госчиновник должен бояться и уважать наш закон. Поэтому, если закон не будет соблюдаться, то, не зависимо от того, кто он такой – он человек президента, председателя и чей-то родственник, это его не спасет", - отметил глава ГКНБ.

"Любого человека может спасти только соблюдение закона. Поэтому не надо надеяться на знакомство с президентом, председателем или другими.

Я всех своих родственников пугаю: "Я тебя первым посажу! Мне будет хорошо, если я кого-то из своих родственников посажу, если он нарушит закон!"

Таким образом я их пугаю. Потому что закона должны все бояться, не только я", - считает Камчыбек Ташиев.



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