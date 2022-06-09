Садыр Жапаров: У меня хватит духа, чтобы воспитать тех, кто выходит за пределы

Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы журналиста Кыргызской службы BBC и прокомментировал политические скандалы и критику в свой адрес.

Журналист поинтересовался мнением президента о критике в его адрес. Он отметил, что в последнее время критика звучит не только от сторонников Алмазбека Атамбаева, но и от других граждан.



"В первую очередь мы должны дать свободу свободе слова. Во-вторых, как глава государства, я должен относиться ко всем одинаково. Ведь в семье тоже - если у тебя десять детей, один из них будет капризничать. Ты не можешь их отделить, всех любишь одинаково.

У меня нет неприязни к тем, кто меня критикует, обзывает. Не буду подавать в суд. Не буду требовать от них извинений. Отношусь спокойно, оставляю их в покое. Но у меня хватит духу, чтобы воспитать тех, кто выходит за пределы.

Нельзя выходить за пределы. Всему народу на 100% не понравишься. Кто-то понимает твои деяния, кто-то нет. Кто-то критикует, понимая все, а кто-то критикует, даже ничего не видя. Есть и те, кто не хочет видеть позитивные изменения. 10-20% людям ты не понравишься. Но я хочу обратиться к 80% избирателей, которые меня поддерживают: не переживайте. Я буду продолжать делать хорошее. Как говорят, цыплят считают по осени. Когда наступит момент подводить итоги, вы поймете, что я вас не подвел", - сказал глава государства.



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