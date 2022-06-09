Садыр Жапаров: У меня хватит духа, чтобы воспитать тех, кто выходит за пределы

Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы журналиста Кыргызской службы BBC и прокомментировал политические скандалы и критику в свой адрес.
Журналист поинтересовался мнением президента о критике в его адрес. Он отметил, что в последнее время критика звучит не только от сторонников Алмазбека Атамбаева, но и от других граждан.
"В первую очередь мы должны дать свободу свободе слова. Во-вторых, как глава государства, я должен относиться ко всем одинаково. Ведь в семье тоже - если у тебя десять детей, один из них будет капризничать. Ты не можешь их отделить, всех любишь одинаково.
У меня нет неприязни к тем, кто меня критикует, обзывает. Не буду подавать в суд. Не буду требовать от них извинений. Отношусь спокойно, оставляю их в покое. Но у меня хватит духу, чтобы воспитать тех, кто выходит за пределы.
Нельзя выходить за пределы. Всему народу на 100% не понравишься. Кто-то понимает твои деяния, кто-то нет. Кто-то критикует, понимая все, а кто-то критикует, даже ничего не видя. Есть и те, кто не хочет видеть позитивные изменения. 10-20% людям ты не понравишься. Но я хочу обратиться к 80% избирателей, которые меня поддерживают: не переживайте. Я буду продолжать делать хорошее. Как говорят, цыплят считают по осени. Когда наступит момент подводить итоги, вы поймете, что я вас не подвел", - сказал глава государства.
URL: https://kaktus.media/461510
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!