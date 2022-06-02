Ташиев: "Мадумаров готовил государственный переворот в стране"

По его словам, этот факт подтверждает оперативной информацией.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 2 июня 2022 года, на заседании Жогорку Кенеша заявил, что депутат Адахан Мадумаров готовил государственный переворот в стране.

По его словам, этот факт подтверждает оперативной информацией.

"У нас есть полная оперативная информация, что Адахан Мадумаров и его люди готовили государственный переворот с целью захвата власти. Я вам ответственно заявляю, что вы никогда не сможете поменять власть в стране. Когда начнем задерживать по этому делу ваших родственников, то вы, конечно, снова начнете кричать. Я тебя посажу за госпереворот. В прошлый раз не смог, депутаты не дали разрешения. Ты не думаешь о стране", - сказал Камчыбек Ташиев.

Кроме этого, председатель ГКНБ также заявил, что Мадумаров прикрывает контрабандистов в Баткене.

"Депутат Адахан Мадумаров один раз сказал, что сотрудники ГКНБ обирают жителей, мы промолчали, второй раз также промолчали. Я бы хотел открыто вам сказать, что если вы не прекратите, то и мы будем вынуждены всем сказать то, как вы прикрываете тех, кто занимается контрабандой товаров", - пригрозил он.

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