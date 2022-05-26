(Видео) Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком формате

После лидеры примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза.

Сегодня, 26 мая, в Бишкеке начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев.

В госрезиденции состоялась церемония официальной встречи. Президенты Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев поприветствовали друг друга.

Они проведут переговоры в узком формате, далее состоится заседание в расширенном составе, после чего стороны подпишут ряд двусторонних документов.

После лидеры примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического союза. Он пройдет в формате видеоконференции. Владимир Путин и Александр Лукашенко будут участвовать онлайн.

Источник: Кактуз.кж