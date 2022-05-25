Динара Ашимова покинула пост главы комитета ЖК по социальной политике

Депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова покинула пост главы комитета по социальной политике.
Об этом сообщил глава фракции «Ыйман Нуру» Нуржигит Кадырбеков.
Отмечается, что при этом она останется членом этого комитета.
По словам Кадырбекова, Динара Ашимова ушла с поста по собственному желанию потому что не может совмещать две должности в связи с большим объемом работы.
Отметим, Ашимова также возглавляет делегацию ЖК в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Вместо нее на пост главы комитета по социальной политике предложили кандидатуру депутата Венеры Раимбачаевой.
Источник: Булак.кж
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