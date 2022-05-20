Медербек Корганбаев: Против Ташиева началась заказная информационная война, возможно, это спецоперация таджикских спецслужб

Бишкек, "Саясат. kg". Необходимо понять главную вещь - окружение президента Жапарова сформировалось после прихода к власти, а Ташиев всегда был с Садыром Нургожоевичем во все времена.

Недавно опубликованная статья в газете "Комсомольская правда" относительно Камчыбека Ташиева, которого вышеуказанный российский медиаресурс назвал/назначил одним из лидеров прозападных политических групп в Кыргызстане наводит на интересные мысли. Камчыбек Ташиев занимают одну из важнейших постов в правительстве - руководит спецслужбой и занимается вопросами границы. За время своей деятельности на посту председателя ГКНБ Ташиев никогда не поднимал вопрос относительно укрепления связей Кыргызстана с США или со странами Запада. Тем более руководитель спецслужбы не определяет внешнюю политику республики. До назначения в ГКНБ, Ташиев будучи депутатом парламента также не затрагивал вопросы кыргызско-американского сотрудничества. В годы депутатства Ташиев больше поднимал темы, касающихся внутренних общественно-политических процессов страны. За что и впал в немилость тогдашних властей и был подвергнут политическим репрессиям.

Политические элиты Кыргызстана традиционно делятся на прозападных и пророссийских. Ташиева вообще сложно назвать прозападным или пророссийским политиком. Никогда ранее Камчыбек Ташиев не выражал каких-либо политических симпатий в адрес Вашингтона и Москвы, тем более не лоббировал сближение с Западом или ухудшение отношений с Россией.

Что касается приграничных столкновений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приграничные споры Бишкека и Душанбе не решались на протяжении последних 30 лет, к сожалению конфликт весной 2021 года стал своего рода взрывом накопившихся вопросов между двумя государствами. Обе стороны понесли потери и лишь благодаря двусторонним переговорам КР и РТ удалось избежать более масштабного конфликта. Нужно отметить, что с 2014 года в приграничных конфликтах таджикская сторона активно применяет минометы против мирного населения и пограничников Кыргызстана. Или это тоже вина Ташиева? Когда Ташиев пришел в ГКНБ, ему досталось не самое лучшее наследство в виде неразрешенных приграничных споров. Агрессия, предпринятая Душанбе по сути была нацелена на получение уступок Бишкека в приграничных вопросах. Единственное, чего добился президент РТ Эмомали Рахмон в данной ситуации - это закрытие кыргызско-таджикской границы и ухудшение взаимоотношений со своим соседом. Особо отмечу, что Кыргызстан не собирается открывать границу с Таджикистаном, так как Душанбе периодически умышленно создает угрозы для безопасности кыргызских граждан.

В Кыргызстане антироссийской риторикой активно занимались и занимаются неправительственные организации, щедро финансируемые прозападными и американскими институтами. О чем в России отлично знают. Странно, что всю эту антироссийскую деятельность пытаются свалить на Ташиева.

Публикация в "Комсомольской правде" явно заказная и направлена против Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова. Очень много внешних и внутренних сил желают расколоть тандем, посеять недоверие и подозрения среди команды двух друзей. Для Жапарова в настоящее время ослабление политического союза с Ташиевым чревато негативными последствиями. Возможно в окружении президента есть люди, желающие очернить Ташиева в глазах главы республики. Необходимо понять главную вещь - окружение президента Жапарова сформировалось после прихода к власти, а Ташиев всегда был с Садыром Нургожоевичем во все времена. Особенно в тяжелые дни, когда Жапаров сидел в тюрьме. Это и есть настоящая дружба, проверенная испытаниями и временем.

После столкновений с Таджикистаном, Бишкек избрал курс на усиление оборонного потенциала Кыргызстана. Впервые в истории нашей страны для укрепления охраны границ были закуплены 55 бронированных боевых машин "Тигр" и 50 Камазов российского производства. Это что, тоже лоббирование сотрудничества Запада? Как говорится, где логика?

Видимо, заказчики черного пиара через публикацию сомнительного материала в российской газете пытаются создать мнение, что мол официальные круги Кремля не поддерживают Камчыбека Ташиева и настроены против него. Однако, содержание статьи не соответствуют действительности и вызывает недоумение.

Вероятно, против Ташиева началась заказная информационная война. Время покажет. Не исключен и таджикский след. Возможно, это спецоперация таджикских спецслужб.

Медербек Корганбаев, эксперт