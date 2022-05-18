Маматалиев и Айжигитов поругались из-за законопроекта «О недрах»

Один из разработчиков законопроекта Марлен Маматалиев ответил, что аксакал неправильно информирует коллег.

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают изменения в законы «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции при недропользовании».

Поправками предлагается, чтобы золотодобывающие компании не менее 30 процентов от своих доходов перечисляли в бюджет государства.

Депутат Султанбай Айжигитов считает, что законопроект является невыгодным для Кыргызстана. Он попросил коллег отклонить документ.

«В ближайшие 20-30 лет, если не будет у государства 70 процентов от прибыли, то нужно совсем не разговаривать с инвесторами. Подумайте, до каких пор мы будем ломать Кыргызстан? Мы не развиваемся 30 лет, потому что сами ломаем и продаем страну. Может, тогда не по частям надо продавать, а целиком вместе с народом 70 процентов отдать? Уважаемые коллеги, я прошу вас не поддерживать законопроект. Вырастут наши внуки, правнуки, они найдут, что делать с золотом», — сказал Султанбай Айжигитов.

Один из разработчиков законопроекта Марлен Маматалиев ответил, что аксакал неправильно информирует коллег.

«Вообще аксакалы должны нас, молодежь, учить, давать советы. Вы говорите «чушь», «обман», но при этом сами обманываете. Мы не говорим, что Кыргызстан должен получать 30 процентов и только, мы установили, что эта цифра минимальная. Участники аукциона могут выставить сумму и в 80 процентов прибыли. От того, что раньше месторождения могли и за 300 сомов продать, мы и разработали законопроект. Вы столько лет работаете, почему только сейчас поднимаете этот вопрос? Если говорите о чем-то, то говорите адресно. Авторами законопроекта являются 20 депутатов», — сказал Марлен Маматалиев.

Султанбай Айжигитов заявил, что минимальная сумма прибыли в 30 процентов — поле для коррупционного торга.

«Не надо морочить голову. Когда я слышу такие речи от молодых политиков, то начинаю сомневаться в будущем страны. Это будущие министры, премьер-министры и президенты», — сказал он.

Между депутатами произошла перепалка. Султанбай Айжигитов попросил уважать его возраст, а Марлен Маматалиев заявил, что уважал его до сегодняшнего дня.

Источник: 24.kg