Рахмон на встрече с Путиным намерен обсудить программу модернизации армии республики

Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что хотел бы обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил страны, сообщается на сайте Кремля.

«Сегодняшняя встреча, юбилейная дата ОДКБ, хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить, уважаемый Владимир Владимирович, особенно ход реализации программы модернизации вооруженных сил нашей страны и ситуацию на таджикско-афганской границе», - сказал Рахмон в понедельник на встрече с Путиным перед началом саммита ОДКБ в Кремле.

Рахмон сообщил также, что стороны обсудят актуальные международные вопросы.

В свою очередь, Путин отметил, что объем товарооборота между Россией и Таджикистаном в прошлом году вырос почти на 45%, а в этом году, за первые 3 месяца, свыше 70%.

«Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть этому причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но это всё говорит о том, что наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом», - сказал Путин.



Источник: centralasia.media