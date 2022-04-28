Джоомарт Оторбаев призвал использовать юань в торговле между ЦА и КНР

С 2011 года объем китайских инвестиций в Центральную Азию увеличился с 4 до 14 миллиардов долларов.

Джоомарт Оторбаев, бывший премьер-министр Кыргызстана, почетный профессор школы "Один пояс, один путь" Пекинского педагогического университета и член Международного центра Низами Гянджави в статье для CGTN пишет, что в 2008, 2015 и 2020 годах в регионе отмечалось падение уровня ВВП из-за динамики обменного курса в паре рубль/доллар. ВВП сократился при обесценивании рубля во время мирового финансового кризиса в 2008 году, когда западные страны ввели экономические санкции против России в 2014 году, и в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.

То же самое происходило и с национальными валютами Центральной Азии по отношению к американскому доллару. Динамика обменного курса казахского тенге к рублю остается стабильной на протяжении более 20 лет. Очевидно, что казахстанская валюта привязана к российской, а волатильность рубля по сравнению с основными валютам автоматически влияет на показатели тенге.

Обесценивание рубля вынудило денежно-кредитного регулятора Казахстана ослабить тенге, чтобы предотвратить усиление спроса на российскую продукцию и защитить местных производителей. Валюты остальных центральноазиатских стран реагируют точно так же, как и тенге. Между региональными и российской экономиками существует прямая связь.

Согласно традиционной экономической теории, созависимость стран определяется торгово-инвестиционными отношениями. Россия уже долгое время не является главным партнером в этой области: Китай заменил Россию во многих жизненно важных экономических сферах. В 2020 году торговый оборот России с Казахстаном составил 21,2 миллиарда долларов, с Узбекистаном - 5,7 миллиарда долларов, с Кыргызстаном - 1,8 миллиарда долларов, с Таджикистаном - 780 миллионов долларов, с Туркменистаном - 76 миллионов долларов. Таким образом, общий торговый объем России с центральноазиатскими государствами достиг 27,4 миллиарда долларов.

В 2021 году торговый оборот с Казахстаном увеличился до 24,2 миллиарда долларов, а с Узбекистаном - до 7,5 миллиарда долларов. Торговля с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном тоже выросла, составив 2,5 миллиарда долларов, 1,35 миллиарда долларов и 970 миллиона долларов соответственно. Общий торговый оборот достиг 36,5 миллиарда долларов.

В то же время китайский торговый оборот со странами Центральной Азии в 2020 году составил 35 миллиарда долларов, то есть 128 процентов от российского. За первые 11 месяцев 2021 года торговый оборот вырос до 44,6 миллиарда долларов. Скорее всего, за весь год стоимость товарооборота превысит 48,5 миллиарда долларов, составив 133 процента от российского.

Еще один важный экономический параметр, определяющий отношения между странами, прямые иностранные инвестиции. С 2016 по 2020 год Россия увеличила инвестиции в постсоветские страны в 1,3 раза. Больше всего инвестиции выросли в узбекском направлении - в 2,1 раза. Страна стала второй по популярности среди российских инвесторов после Казахстана, на который приходится чуть менее трети российских инвестиций.

В конце 2020 года Казахстан и Узбекистан занимали первые два места по общим ПИИ из России: на Казахстан пришлось 11,4 миллиарда долларов, а на Узбекистан - 9,1 миллиарда долларов. Объем российских инвестиций в другие страны региона не существенен. Общие российские инвестиции в Кыргызстан, например, составляют всего 2 миллиарда долларов.

С 2011 года объем китайских инвестиций в Центральную Азию увеличился с 4 до 14 миллиардов долларов. Таким образом объем китайских ПИИ в центральноазиатские страны меньше, чем российский, но не намного.

"Анализируя экономические отношения стран с Россией и Китаем важно отметить, что Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан - главные направления денежных переводов из России, а Кыргызстан и Таджикистан - крупные заемщики Китая. По данным Всемирного банка, в 2020 году денежные переводы составили 26,7 процента таджикского и 31,3 процента киргизского ВВП. Долг Китаю составляет 1,1 миллиарда долларов и 1,7 миллиарда долларов соответственно. Торговые и экономические отношения с Россией и Китаем - наиболее важные для стран Центральной Азии. При этом влияние колебаний рубля по отношению к доллару, обусловленное геополитическими факторами, остается непропорционально сильным. Поэтому в ближайшие годы политики и национальные денежно-кредитные управления должны уделить особое внимание реформированию системы обмена в национальных валютах. Новые принципы должны не усилить неопределенность и тревогу в экономических отношениях, а стать источником развития и стабильности. Было бы немудро продолжать использовать американский доллар для исполнения финансовых операций в регионе. Использование китайского юаня как самой сильной региональной валюты необходимо для более стабильных и предсказуемых экономических и торговых отношений между Центральной Азией и Китаем", - считает Джоомарт Оторбаев.



Источник: vb.kg