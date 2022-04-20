(Видео) Новый тренд в ЖК? Депутат Улан Бакасов с бумажки поругал Адахана Мадумарова

Ему решили ответить три депутата, в том числе Улан Бакасов, который зачитал свое возмущение по бумажке.

Пользователи Сети обсуждают депутата Жогорку Кенеша Улана Бакасова, который зачитал с бумаги свое возмущенное обращение в адрес Адахана Мадумарова.

Отметим, между Мадумаровым и несколькими депутатами произошла словесная перепалка на заседании комитета Жогорку Кенеша. Предметом спора стало Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС), которому намерены поручить реализацию проекта по развитию Баткенской области. На этот проект Всемирный банк выделяет $50 млн, из которых $25 млн - грант, $25 млн - кредит на 38 лет.

Сначала депутат Мадумаров возмутился по поводу того, что именно АРИС доверяют реализацию проекта, а не госорганам. А затем добавил, что депутаты в прошлый раз были против передачи АРИС, но теперь выступают за.

"Представители кабмина поняли, что если говорить про Баткен, их поддержат. Они ходили по депутатам, в мой кабинет тоже несколько раз приходили. И сейчас депутаты согласятся и поддержат проект. Можете теперь хоть штаны снять и на голову надеть", - сказал депутат.

Ему решили ответить три депутата, в том числе Улан Бакасов, который зачитал свое возмущение по бумажке.

"Адахан Кимсанбаевич, мы уважаем ваш возраст и многое не говорим. Вы в наш адрес говорите критику, но нас никто не ведет, у нас есть свои мысли и мнения. В прошлый раз мы были против из-за АРИС, но проект поддержали. Сейчас поддерживаем, потому что говорят, что кроме АРИС никто его не может реализовать. Кроме этого, вы говорите моему коллеге, что ответ он получит, он никакого ответа не получит. Вы не давайте никаких комментариев на наши слова, если будете, то получите слова в свой адрес. Отныне прекратите поучать нас", - сказал он.

В ответ Мадумаров заявил, что он не называл ничьи фамилии.

"Если вы приняли слова про штаны, которые я адресовал правительству, в свой адрес, можете поменяться с ними местами. И не надо вешать на меня. Слишком много на себя берете. Мне без разницы, есть вы, нет вас", - ответил депутат.

Источник: kaktus.media