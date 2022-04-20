"Я никого не крышую". Алымкадыр Бейшеналиев ответил Эльвире Сурабалдиевой

Сурабалдиева хотела, когда была вице-премьер-министром.

Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента заявила, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев якобы крышует сотрудницу Минздрава, которая в 2020 году 1,5 месяца держала третий протокол лечения COVID, куда включены были антикоагулянты. Нардеп связывает этот факт со смертями больных с коронавирусной инфекцией. И отмечает, что ответственности виновные не понесли.

Редакция Kaktus.media обратилась за комментариями к главе Минздрава. "Я не крышую. Я сохраняю. Сурабалдиева хотела, когда была вице-премьер-министром... Создала комиссию, в составе которой были те обиженные медики, и они необъективно оценили работу главных врачей. Многих из них хотели снять с работы, начать уголовные дела и посадить. Я сказал, что медики никогда не делают ошибки со зла. Это не ошибки были. Это был вирус, который не понимал весь мир. В чем его этиология и патогенез? Поэтому, когда начали лечение антибиотиками, другими препаратами, многие начали умирать, они не виноваты. Весь мир боролся с новым вирусом", - сказал Бейшеналиев.

Министр напомнил, что родственники умерших начали писать Сурабалдиевой. "Она хотела врачей обвинить во всем. Я как министр ни одного медика не дам в обиду. Не дам, чтобы несправедливо кого-то сняли или посадили. Я на такое никогда не пойду", - сказал глава Минздрава.

Источник: kaktus.media