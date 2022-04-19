Казахстан хочет выйти из договора с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков

Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков, сообщает КазТАГ.
"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Кыргызскую Республику о намерении Республики Казахстан не становиться участником договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики", - говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Договор был заключен в Алматы 8 апреля 1997 г.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!