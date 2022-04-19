Казахстан хочет выйти из договора с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков

Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков, сообщает КазТАГ.

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Кыргызскую Республику о намерении Республики Казахстан не становиться участником договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики", - говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Договор был заключен в Алматы 8 апреля 1997 г.

Источник: kaktus.media