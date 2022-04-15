США готовы подписать новое соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между государствами.
Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов провел переговоры с делегацией США во главе с заместителем Государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между государствами.
Заместитель председателя кабинета министров рассказал о мерах, которые предпринимает президент КР Садыр Жапаров по улучшению благосостояния граждан, внутриполитической ситуации, продвижениях в сфере прав человека.
В свою очередь заместитель Государственного секретаря Узра Зея отметила наличие желания США на укрепление взаимоотношений с Кыргызской Республикой. Она сообщила о готовности подписать новое соглашение о сотрудничестве, тем самым открыв новую главу взаимоотношений между странами по вопросам демократических прав.
Эдиль Байсалов подчеркнул приверженность нашей страны международным обязательствам, основным правам и свободам человека, верховенству права, а также отметил готовность руководства страны на активизацию сотрудничества с США.
Источник: vb.kg
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