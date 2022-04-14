Медер Алиев попросил усилить работу консульств КР по защите прав трудовых мигрантов

Сегодня на сессии Жогорку Кенеша депутат Медербек Алиев обратил внимание на проблемы трудовых мигрантов.

Депутат отметил, что дипломаты пока не совсем справляются со своей работой

Сегодня на сессии Жогорку Кенеша депутат Медербек Алиев обратил внимание на проблемы трудовых мигрантов.

— Около двух миллионов граждан Кыргызстана находятся за пределами республики, — заявил Алиев. — Очень много обращений от наших трудовых мигрантов. Я бы попросил обратить внимание на деятельность посольств и консульств КР за рубежом. Чтобы они оперативно решали насущные проблемы мигрантов. Пока дипломаты работают недостаточно хорошо.

Источник: vesti.kg