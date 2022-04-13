Погранслужбы КР и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.
По состоянию на 13 апреля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.
Ночь прошла спокойно, перестрелок не зафиксировано.
Ночью в период с 03.00 до 03.55 часов на территории между КПП "Кулунду - автодорожный" (КР) и "Овчи-Калача - автодорожный" (РТ) состоялась встреча руководителей Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Во встрече приняли участие главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а также начальники силовых структур двух областей сторон.
В ходе встречи стороны договорились:
- о контроле за отводом дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Отвод дополнительного личного состава и военной техники и вооружения был начат еще 12 апреля с первых минут после принятия данного решения;
- о проведении встречи делегаций двух республик в расширенном составе на месте инцидента в м.Селкана Лейлекского района
Баткенской области сегодня, 13 апреля, в 11.00.
Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.
Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.
Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.
Источник: vb.kg
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