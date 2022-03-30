Атамбаев получил ответ на свое письмо президенту Жапарову

Президенту Садыру Жапарову в дальнейшем лучше не стоит делать ответную реакцию на заявления бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Такое мнение высказал известный журналист, общественный деятель Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсетях. Он привел свои доводы на каждый абзац письма Алмазбека Атамбаева.

Приводим полный текст опубликованного Орунбековым:

"Атамбаев и его семья не дают скучать обществу своими отдельными высказываниями. На этот раз он написал письмо из тюрьмы, пытаясь разоблачить президента Садыра Жапарова, сам покрыл себя позором. Я внимательно прочел письмо, остановился на каждом моменте и захотел привести свои аргументы. На что я обращаю внимание? Хотел ответить как человек, 4 года испытавший на себе атамбаевскую месть, мелочность и засилье, травлю.

Атамбаев:

"Президент Садыр Жапаров опубликовал следующий комментарий в мой адрес: "Привлекаешься к судебной ответственности? Ходи на суды…Я не убегал от ответственности, от судов". Пожалуй, пора ответить, Садыр иним! Не обижайся на слово "иним" - так кыргызы обращаются к младшему по возрасту.

Ты и раньше говорил про меня много всяких сплетен, что мол "Атамбаев самолетом тоннами вывозил золото. Из-за Атамбаева в тюрьме мне пришлось порезать себе глотку. Атамбаев устроил беспорядки на мирном митинге в октябре. Атамбаев сам организовал лжепокушение на себя с помощью своего охранника" и т. д. Но я терпеливо сидел, ни разу за десять лет не отвечал на все это. Думал, он еще молод, пылок, заблуждается. Но теперь, когда ты стал президентом, будет стыдно, если ты продолжишь врать!"

Ответ:

На каждое заявление Садыра Жапарова есть доказательства. В отличие от некоторых людей, он не говорит все, что попало, изворотливо не затуманивает сознание народа. Есть предел попыткам свалить вину на другого. И если вы сами подзабыли про переправку тоннами золота, вашу подготовку захватить власть в октябре 2020 года, унижения и оскорбления в отношении Садыра Жапарова, то народ об этом не забыл.

Атамбаев:

Помню, как в 2018 году ко мне в "Форум" пришел твой старший брат – Сабыр, мы долго с ним говорили о твоем деле. Он рассказал мне все детали Каракольского события, кто из друзей подставил тебя и предал. Я тогда согласился, сказал – поддержу твоего брата, вызволим из тюрьмы. Помню, как Сабыр попросил разрешения поливать меня грязью на их митингах, мол, это понравится Соке и поможет вытащить брата. Приходили в "Форум" и другие сторонники Садыра.

Ответ:

Вы говорите "Я привел Соке к власти", но на самом деле вы не хотели отдавать власть, внутри вас кипела злоба и зависть, еще в 2018 году вы начали операцию по захвату власти. Оказывается, вы еще в 2018 году начали сеять раздор, копать яму под вашего друга, отчаянно пытаясь приблизиться к человеку, которого своими руками затащили в тюрьму.

Атамбаев:

После октябрьских митингов, когда Соке вернулся и пытался всеми силами сохранить власть, цеплялся за нее, я обратился к своим сторонникам, к народу с призывом поддержать Садыра, чтобы любым путем избавиться от Соке. Тогда я говорил людям, что Садыр многое пережил и многое понял. Последние полтора года он только пришел к власти, я надеялся, что он все поймет, и что Бог направит его по правильному пути. Но эта надежда угасает с каждым днем.

Ответ:

Мы два года не могли выяснить, кто виноват в октябрьских событиях. Атамбаев, вы сами ответили на вопросы - кто убрал Жээнбекова, собрал народ и напал на Белый дом. Так значит вы и есть автор октябрьских беспорядков. Не подозревая об этом, тем не менее вы сделали очень важное историческое заявление, уважаемый Алмаз Шаршенович.

Атамбаев:

Садыр иним, если бы я хотел избежать суда, сбежал бы еще в 2018 году, когда возбудили первое уголовное дело против меня. Ведь тогда за мной прилетал специальный самолет из Москвы. И я слетал туда, только чтобы увидеть и поблагодарить за заботу своих друзей, сказав "позор будет, если я сбегу". И я прилетел обратно в Кыргызстан, зная, что буду подвергаться унижениям, буду арестован. А ты, Садыр иним, в 2013 году, после возбуждения уголовного дела по каракольским событиям, испугался и сбежал за границу. Только потом, перед моим уходом из власти, в 2017 году, ты вернулся и был арестован и осужден. В итоге решения судов в отношении тебя закрепил Верховный суд. Но к этому времени я должность уже передал новому президенту.

Возможно, что тебя и вправду осудили без всякой твоей вины. Теперь я на себе испытал несправедливость и бесстыдство прокуроров и судей! Когда власть в твоих руках, расследуй прокурора, следователя, судей, которые судили тебя в то время! Ведь тот самый районный судья Кайыпов, который осудил тебя на 11 лет, осудил и меня тоже. Если подумать, даже смеяться хочется. Если ты несправедливо был осужден, почему тогда не начинаешь с них?

Ответ:

И здесь вы мастерски пользуетесь своим умением, которым очень хорошо владеете. Никто не сравнится с вами в части перекладывания вины на других. Вы как будто не при делах, уклоняясь от ответственности, говоря: "возможно, обвинение против вас ложно", перекладываете ответственность на судей и прокуроров, которые в то время лишь следовали вашим указаниям. Разве так ведет себя лидер? К тому же, вы тот, кто создал эту систему и стоял во главе всего этого. Разве не вы преследовали и сажали в тюрьму не только своих оппонентов, но и своих коллег по временному правительству? Теперь вам хочется смеяться. Разве так рассуждает здоровый человек?

Атамбаев:

Я не избегаю суда. Перед каждым заседанием суда я пишу заявление судье с просьбой проводить заседания без меня в связи с состоянием здоровья. Да и кроме того, уже есть такой прецедент. Дело по Батукаеву рассматривали без меня и приговоры мне выносили без меня и в горсуде, и в Верховном суде. И при Соке, и при тебе, Садыр иним. Тогда что мешает и другие суды по моим делам проводить так же? Да и что изменится от того, что я буду на заседании суда? Ведь я никогда не отвечал и не буду отвечать на вопросы следователей, прокуроров и судей. Если не веришь, проверь протоколы. Ты и так засудил меня на 11 лет тюрьмы. В моем возрасте это равноценно ПЛС - пожизненному лишению свободы. Но ты все еще хочешь меня мучить, унижать, не оставляй меня в покое даже в тюрьме!..

Ответ:

Доказательство того, что вы избегаете суды, это то, что вы не подчиняетесь закону – потому что вы плевать хотели на законы. Или что, вы такой особый? У вас, как и у других людей, две руки, две ноги и одна голова. Вы не помазанник Божий. Как вы сами сказали, что не признавали своего друга Соке, не ходили на допрос, и умышленно подняли шумиху вокруг событий в Кой-Таше. Предел заносчивости тоже есть. Если вы поливали грязью друга и не подчинялись закону, то дело обстоит сейчас иначе: и власть, и положение другие. Приходите на заседания и отвечайте на вопросы в законном порядке.

Атамбаев:

Садыр иним! У кыргызов есть поговорка – за бессовестного сам постыдись. Если тебе не стыдно за то, что происходит, то мне стыдно. Даже офицеры, которые тащили меня полураздетого и босого по снегу, и им было стыдно, до сих пор не могут мне в лицо смотреть. Они мне нашептали, что приказ исходит напрямую от Садыра.

Ответ:

Вы в очередной раз доказали, что вы манипулятор. Даже в этом месте вы подставляете ребят, которые служат в тюрьме, сказав "мне нашептали". Это предел низости! Вы поставили в неловкое положение невинных служащих. Теперь вы посеяли сомнение, подозрительность среди них - "кто же нашептал?"

Атамбаев:

Знайте все! Как бы вы меня не оскорбляли, вам меня не сломить! Я как другие не буду писать, просить помилования. Помилования просят те, кто признает свою вину. Все уголовные дела против меня не являются правдой. Высосано из пальца. Время это докажет. Честь для меня превыше жизни. Даже если я умру в тюрьме, я умру на родине, в Кыргызстане. Мой народ проводит меня в последний путь...

Ответ:

Вы до сих пор не познали, что такое унижение, насилие, вы даже не почувствовали его. Вы никогда не видели даже малую часть мучений Садыра Жапарова. Вы не видели и малую долю попыток сломить Садыра по вашему приказу. Конечно, пусть ваши близкие проживут долгую жизнь, но, как Садыр Жапаров, вы не теряли своих близких. Ваши сыновья здравствуют, один в Жогорку Кенеше, а другой в городском кенеше, представители законодательной власти. Они свободно живут, как хотят, и говорят что на ум придет. Ваша супруга недавно ходила в кино с четырьмя охранниками. Пусть ходит, но откуда деньги у бедолаги-женщины, которая типа ездит на маршрутке? Ваша дочь в плане "творчества" вас переплюнула, она злоупотребляя возможностями демократии, рисует грязную карикатуру на человека номер один в стране. Это ли испытанное вами оскорбление, унижение, мучение? Нет, наоборот, Садыр Жапаров до сих пор получает оскорбления от вас и ваших близких.

Атамбаев:

Садыр иним! Рано или поздно нам всем придется отвечать перед народом, перед историей, перед Богом! Этого следует бояться. Пока ты сидел в тюрьме, ты был ярым демократом, но, придя к власти, сразу начал строить Кокандское ханство. В Туркменистане в свое время был туркменбаши, а ты хочешь стать новоявленным кыргызбаши. Но наш народ совсем другой! Наш народ вытерпит любые трудности и лишения, но не будет терпеть несправедливость и угнетение! Помни об этом!

Не будь как Соке, не цепляйся за меня, надо силы тратить на решение государственных дел, проблем. Проблем много - граница, бедность. А иначе не заметишь, как растратишь свой президентский срок на месть и другие недостойные дела. Те, кто пытаются обмануть народ, будут обмануты! Не позволяй зависти, мести или мелочности заполонить твой президентский срок. У тебя впереди много целей. Не мелочись. Президент должен быть великодушным. Не обманывайся мирскими делами.

Ответ:

Вы, наверное, до конца жизни не забудете двух вещей - своего друга Соке и что сами являетесь кокандцем. Странно, что ваша попытка основать Кокандское ханство была загублена, и вы навязываете это Жапарову. Никто не лезет к вам, вы намеренно напоминаете о себе, чтобы вас не забыли. Вы правы, кроме вас в стране хватает проблем. Вы сами пришли к этому дню, считая себя всемогущим и обманывая всех, думая, что все остальные глупцы и слабы. Увы, мы в свое время не увидели того великодушия, которую вы сейчас требуете от Жапарова. В ваших руках было повернуть историю нашей страны в положительное русло. Однако из мести, мелочности и зависти вместе с собой потянули, толкнули страну в пропасть. Вы тот подстрекатель, смутьян, кто свергнул Акаева, Бакиева и Жээнбекова. Теперь вы лезете на Жапарова. Руки прочь от президента нашей страны! Из-за таких негодяев, как вы, мы не можем вырваться вперед, а все время откатываемся назад – это верх глупости. Будущие поколения не простят такой глупости! Вы когда-нибудь признаетесь в своих грехах и произнесете: "Я был не прав"? Это никогда не выйдет. Потому что - это ваша надменность. Нет необходимости обращать внимание на вас и похожих на вас ваших детей. Президенту Садыру Жапарову не стоит реагировать на выпады манипулятора Атамбаева. Он не перестанет заниматься интригами, умышленно создавая диалог своими заявлениями", - написал Орунбеков.





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