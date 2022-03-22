«Для сохранения империи Путин должен сегодня прекратить войну, а завтра - уйти в отставку» - Улукбек Маматаев, председатель партии «Ак калпак»

Бишкек, "Саясат. kg". «Солдаты НАТО у границ России» или «ущемление прав русскоязычного населения» – это просто предлог для начала войны.

Газета «Жаны Ордо» №9(732) 11 марта 2022 год: Российско-украинский конфликт не то чтобы идет на спад, он только набирает обороты. Чем все это может кончиться?

Маматаев: Война между Украиной и Россией возникла не сегодня, она идет уже несколько лет. Разумеется, с недавних пор она резко обострилась, в чем Россия сильно просчиталась. Некоторые наши эксперты и политики, выросшие в Советском союзе и получившие образование в России, поддерживают оккупанта. Это яркое свидетельство тому, что мы еще не избавились от рабского сознания. Мы по сей день живем под давлением колониальной политики. Но даже в таких обстоятельствах мы должны высказывать свое независимую позицию. Украинцы сегодня борются не только за свою независимость, они проливают свою кровь за свободу и других сателлитов, в том числе, стран Средней Азии, в числе которых и мы.

Мы стали свидетелями того, как в недавних событиях, происходящих в Казахстане, Россия в целях усиления своих позиций направила свои войска на подавление народных протестов в нарушение устава ОДКБ. Рано или поздно, это будет расследовано, а виновные понесут наказание. Украина выбрала свой путь развития, что не устраивает Россию, имперские амбиции которой привели к развязыванию войны. Но мир не согласен с ней. Невозможно в современном мире достичь своих имперский амбиций посредством оружия. Современная империя должна представлять из себя разносторонне развитую страну с хорошей экономикой, высокими технологиями и наукой, как США, например, Китай сегодня движется в том же направлении. Россия имеет крупное вооружение, но она отреклась от современных ценностей, как демократия, свобода слова, права человека, не говоря о достижениях в экономике или высоких технологиях. Следствием концентрации власти в одних руках стала настоящая война. Главной причиной возникновения войны является неограниченная власть в руках одного человека. Человек, которому никто не может даже перечить, начинает обожествлять себя, власть опьяняет его. В истории много тому доказательств. Эта болезнь черными тучами накрыла сегодняшнюю Россию, оказавшейся под властью мании величия одного человека, что, в конечном итоге, привело к идее воскрешения похороненного 30 лет назад СССР. Я считаю это ошибкой Владимира Путина. Это поступок человека, потерявшего связь с реальностью. Сейчас другое время. Никто не будет сидеть сложа руки, даже самый маленький народ будет бороться за свою независимость.

- Его аргумент состоит в том, что НАТО уже у границ России...

- «Солдаты НАТО у границ России» или «ущемление прав русскоязычного населения» – это просто предлог для начала войны. Под аналогичным предлогом в свое время вторгся Гитлер, у которого были абсолютные схожие с Путиным амбиции. Но подобный ход мышления ничем хорошим не заканчивается, что мы можем сегодня наблюдать. Весь мир солидарен с Украиной, а Россия осталась в одиночестве. Некоторые наши соотечественники, как я уже говорил, с рабской психологией вторят пропаганде о том, что Украина якобы 8 лет бомбила Донбасс. Это же раболепие в ущерб будущего своего государства. Разве можно отрицать тот факт, что раздосадованная Россия, которая не смогла смириться с украинской революцией 2014 года, свергнувшей пророссийского президента Януковича, аннексировала Крым и захотела отделить Донецкую и Луганскую области? (В 2010 году Донбасский сценарий хотели провернуть в Оше и Джалал-Абаде).

Затягивание конфликта открыло дорогу для объявления войны Украине с требованием признать два региона. Перед принятием решения Путин вызвал каждого на ковер, все видели, как дрожал Нарышкин. После этого он запустил дезинформационную кампанию и под предлогом денацификации объявил Украине войну. Но, как оказалось, никаких нацистов в Украине нет, а население поддерживает свою власть. Российские генералы хотели добиться победы в течение 48 часов, но их планам не суждено было сбыться. Они полагали, что украинцы будут встречать их с цветами, но их, наоборот, прогоняют. Либо Путину доносили неверную информацию, либо он стал жертвой своего упрямства. Он встретил небывалое сопротивление и теряет тысячи солдат. Можно сказать, что Россия уже проиграла в этой войне. Она опозорилась перед всем миром, оказалась в изоляции, несет огромные военные потери, она уже сломалась, как в моральном, так и материальном плане. Россия получила сильный удар не только по экономике, но и по своей репутации в международном сообществе.

- Кажется, эта война продемонстрировала реальную военную силу России...

- Россия создавала образ военной империи с сильной армией, но ее возможности оказались намного скромнее. Война обнажила ее состояние. Предполагаемая двухдневная война длится уже месяц. «Военная держава» не может взять даже Харьков, который находится прямо у ее границы. Это же позор. Одновременно она помогла Зеленскому поднять свои рейтинги до 90%, объединить разрозненные политические элиты Украины и сплотить население в настоящую нацию. Мужчины, женщины, старики, молодежь – сегодня каждый защищает свою родину с оружием в руках. Они проводят акции протеста против российских солдат с требованием покинуть их города, им объясняют, что им тут не рады, что они являются захватчиками. В общем, Россия выстрелила себе в ногу. Она потеряет еще больше в попытке расширить свою империю. История показывает, что не бывает вечных империй. Рано или поздно им приходит конец. Римская, Османская империи или Англия, владения которой распространялись от Востока до Запада, потеряли былое величие. Россия может повторить их судьбу. Она уже стала объектом ненависти всего мира. Не только Россия, но и россияне. Путин такими темпами доведет свой народ до голода. Россию сегодня поддерживает всего два-три отсталых диктатора. Даже бывшие колонии в Средней Азии не стали оказывать ей свою поддержку. Токаев, который совсем недавно просил у России помощи, не высказал поддержку. Мы же заняли нейтральную позицию.

- Бытует мнение, что расширение НАТО и ущемление прав русских является не более чем предлогом, на самом деле, идет противостояние демократии и диктатуры, а Путин был вынужден пойти на такой шаг для сохранения собственной власти. Что вы думаете об этом?

- Полностью согласен. При Союзе нам создавали образ страшного варвара в лице НАТО. Но стали бы развитые страны присоединяться к варвару? Страны Балтии, получив независимость от СССР, тоже присоединились к альянсу. О присоединении мечтает и ряд других государств. Украина тоже хочет в НАТО, это ее суверенное право. Нельзя ставить ультиматум, с кем ей можно дружить. Украина, вступив в НАТО и Евросоюз, получила бы огромное развитие. В России начались бы протесты против диктатора, что, разумеется, не устраивает Путина. В результате под надуманными предлогами он развязал войну, которая, кроме всего прочего, должна позволить ему сохранить власть еще на несколько лет. Он показал себя в качестве самого опасного диктатора современности. Он одурачил свой народ и теперь угрожает всему миру. Он сказал, что позже рассчитается с «недружественными» государствами. Это - откровенная угроза. Это означает угрозу целостности для ряда стран, вроде нашей страны.

- Сами россияне осознают все это?

- Остановить Путина смогут только сами россияне. Интеллегенция все понимает, но население все еще находится в спячке. Но когда оно проснется, может быть уже поздно. Путин возомнил себя Богом, он не представляет для себя другой жизни кроме президентства. Ему кажется, что без него Россия распадется. Это прямое следствие единовластия. Печально, что страна, победившая фашизм, сама превратилась в типичное фашистское государство.

- Могут ли действия Путина стоить ему только карьеры, но и привести к краху империи?

- Вполне вероятно. В сегодняшних реалиях корни империи можно обрезать экономическими санкциями, не прибегая к войне. С другой стороны, империи всегда распадались не под внешним давлением, их разъедали внутренние проблемы. Алчные правители, которым всегда не хватало власти, в результате теряли все. Цезарь, постоянно пытавшийся прибрать к рукам всю власть в сенате, был в последствии убит ими. Путин идет по этому пути. Он должен осознать это и прекратить войну, пока не поздно, все еще можно вернуть. В противном случае это приведет к краху империи. Я против распада российской империи и не желаю этого. Но отсутствие умного, справедливого правления приведет к этому. Вы посмотрите, граждане страны с самыми большими природными ресурсами проживают в нищете. Относительно хорошей жизнью могут похвастаться разве что москвичи и петербуржцы, основная часть населения нищенствует. Есть села без света и дорог. В 1700 селах не осталось жителей, они покинули родные дома в поисках хоть какого-нибудь заработка. Неэффективная система привела к тому, что экономика богатой на ресурсы России оказалась в плачевном состоянии. Из-за войны в Украине Россия теперь теряет статус военной державы. Результатом повальной коррупции стало то, что огромные средства, выделяемые на вооружение, разворовывались. Посмотрите на экипировку, оснащение, технику российских солдат! Они до сих пор используют оружие образца 1970-х годов. Военнослужащих кормят просроченным сухпайком. Сообщалось, что армии выделяется 20% всего бюджета страны, но где эти миллиарды? Они не смогли взять Украину за 48 часов. Оказалось, что Россия не имеет декларируемую военную мощь. Диктатура никогда не приведет к развитию. Путин может стать жертвой собственной системы.

- Что делать в нынешней ситуации?

- Прежде всего, прекратить войну. Далее Путин должен подать в отставку, для сохранения империи. Это единственный путь. Должен прийти новый человек, который в корне поменяет политику. Иначе империю ждет крах. Россия нужна нам. Сильная экономика России придаст толчок и нашей стране. Стабильный, справедливый сосед – это уже большая помощь нам. А глупый сосед будет только притягивать беду. Россия по сегодняшний день видит в нас колонию и заставляет жить по ее правилам. Мы, в отличие от украинцев, еще не сформировались, как нация. Это проявляется во взглядах наших людей о войне в Украине. Не дай Бог, у нас будет война, предатели будут тут как тут.

- Вы намекнули, что угроза донбасского сценария была и у нас в 2010 году. Существует мнение, что конфликт был спровоцирован извне, но Ислам Каримов не поддался провокации. Насколько реальной была угроза появления «Донбасса» у нас в стране?

- Она была. Мы должны открыто признать, что Ислам Каримов сохранил наш суверенитет. Каримов сыграл большую роль в том, что наша страна не допустила распада. Он проявил мудрость и не стал вторгаться. Вторжение в Ош и Джалал-Абад нанесло бы огромный урон по целостности нашей страны, как и вторжение России в Донбасс. Конфликт развязала империя. Россия в то время выступала против нашего перехода на парламентское правление, а президент Медведев открыто критиковал нас. Во время конфликта были задержаны военные, организовывавшие это кровопролитие. Об этом все знают, но умалчивают, чтобы не навредить отношениям двух стран. Империя хотела убить одним выстрелом двух зайцев, обострение конфликта позволило бы ввести войска ОДКБ и сломить также Узбекистан. Но Каримов показал свою состоятельность и дальновидность. Он сумел сохранить мир, за что мы должны быть ему благодарны. Ислам Абдуганиевич доказал, что нельзя идти на поводу империй. Мы должны усвоить для себя этот урок.

Кылычбек Кыдыршаев