Дмитрий Медведев завел канал в Telegram

Аккаунт верифицирован, получил "синюю галочку.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев завел официальный канал в Telegram, передает корреспондент РИА Новости.

Аккаунт верифицирован, получил "синюю галочку" (https://t.me/medvedev_telegram).

Ранее его помощник заявил, что Медведев не будет использовать социальные сети Meta из-за антироссийской позиции этой американской компании, которой принадлежат Instagram и Facebook.

Источник: РИА Новости.