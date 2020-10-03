ГКНБ: Задержан иностранный вербовщик

1 октября 2020 года ГКНБ в рамках проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО), в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек задержан иностранный гражданин «К.Б.К.».

Установлено, что задержанный проник на территорию КР с дальнейшими планами по оседанию и создания необходимых условий для формирования подпольной террористической ячейки. Активно изучал литературу по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), применению отравляющих и взрывоопасных веществ, а также занимался вербовкой рекрутов для отправки в Сирию. Поддерживал дистанционные контакты с боевиками МТО, воюющими в Сирии. Ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ.

В ходе проведенного обыска были обнаружены схемы и инструкции по изготовлению СВУ, а также документация, подтверждающая причастность задержанного к каналу финансирования террористической деятельности.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.38-239 («Приготовление к акту терроризма») УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: media-center.kg