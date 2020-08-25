У троих оперативников Службы по борьбе с наркотиками нашли героин. Они задержаны

В Кыргызстане задержаны трое сотрудников Службы по борьбе с наркотиками, пишет Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах.
Уточняется, что милиционеры Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР были задержаны сотрудниками ГКНБ два дня назад. Среди задержанных — двое оперуполномоченных и оперативник по особо важным делам. Один из арестованных ранее работал в Службе внутренних расследований МВД КР.
Во время обыска у них в кабинете нашли героин и списанные вещественные доказательства в виде золота.
Задержанные водворены в ИВС ГКНБ. Сегодня суд изберет им меру пресечения.
Источник: Элгезит
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