У троих оперативников Службы по борьбе с наркотиками нашли героин. Они задержаны

В Кыргызстане задержаны трое сотрудников Службы по борьбе с наркотиками, пишет Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах.

Уточняется, что милиционеры Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР были задержаны сотрудниками ГКНБ два дня назад. Среди задержанных — двое оперуполномоченных и оперативник по особо важным делам. Один из арестованных ранее работал в Службе внутренних расследований МВД КР.

Во время обыска у них в кабинете нашли героин и списанные вещественные доказательства в виде золота.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ. Сегодня суд изберет им меру пресечения.

Источник: Элгезит