Сотрудник ОВД Ноокатского района задержан с поличным при получении взятки – МВД

Как сообщили в милиции, Служба внутренних расследований (СВР) МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности, подрывающих авторитет милиции.

Накануне проведено задержание руководителя одного из отделов регионального подразделения, который способствовал получению взятки за положительное решение дела.

Ранее в СВР МВД обратился гражданин Т.А., который просил принять меры в отношении сотрудника ОВД Ноокатского района Ошской области, вымогавшего у заявителя денежные средства в размере 80 000 сомов за положительное решение досудебного производства.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, проводилось досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

Службой внутренних расследований МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что начальник отдела Следственной службы ОВД Ноокатского района Ошской области способствует достижению и реализации соглашения о получении взятки, т.е. в получении денежных средств в размере 80 тысяч сомов за положительное решение вопроса.

Отмечается, что 2 июля 2020 года сотрудниками Службы внутренних расследований МВД и Следственным управлением ГСБЭП при ПКР проведены совместные следственно-оперативные мероприятия. В своем служебном кабинете РОВД при получении денежных средств в размере 50 тысяч сомов с поличным задержан и.о. заместителя начальника ОВД по досудебному производству майор милиции С.А., он же начальник Следственной службы ОВД Ноокатского района.

В настоящее время расследование осуществляется в СУ ГСБЭП при ПКР.

«Служба внутренних расследований МВД продолжает работу по выявлению нарушений законности и служебной дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание уделяется выявлению фактов правонарушений коррупционного характера, в том числе таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, вымогательство взятки, грубость», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар