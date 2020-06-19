Кримавторитета Чынгыза Джумагулова приговорили к 5 годам лишения свободы

Судья Адылбек Эсенбаев признал виновным Джумагулова по статье 266 ч.1 («Хулиганство») УК КР и приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Других обвиняемых Марсбека Тентиева и Ильяса Айдакеева признали виновными и приговорили к 13 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 190 тысяч сомов.
Ранее государственные обвинители в прениях просили признать Джумагулова и других подсудимых виновными по статье 248 («Создание организованной группы или участие в ней»), статье 138 («Причинение тяжкого вреда здоровью») и статье 206 («Угон автомототранспортного средства») УК КР.
Им просили назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с выплатой штрафа в размере 200 тысяч сомов.
Напомним, Джумагулов и двое его подельников были задержаны в апреле 2019 года. Они подозреваются в жестоком избиении двух мужчин, которые от полученных травм скончались.
Источник: Элгезит
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