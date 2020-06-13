Задержан глава Госдирекции дороги Бишкек-Ош, а также начальники тоннельных постов

Всего задержано 12 ответственных работников министерства. «Финпол» расследует масштабную коррупционную схему

Сотрудники ГСБЭП (финансовая полиция) 10 июня задержали по подозрению в коррупции гендиректора ГДАД при Минтрансе «Дж.Б.», а также начальников тоннельных постов «Сосновка» «Ж.К.» и «Кара-Куль» «К.С.».

Речь идет по выявленной масштабной коррупционной схеме в подразделениях Госдирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош (ГДАД) при Минтрансе КР.

На сегодняшний день по указанному делу задержаны 12 ответственных работников структурных подразделений Министерства транспорта и дорог.

Предварительный ущерб составляет более 20 миллионов сомов.

В настоящее время следствие устанавливает причастность высших должностных лиц Минтранса, должностных лиц органов местного самоуправления и других ведомств к указанным коррупционным схемам.

Пресс-служба ГСБЭП