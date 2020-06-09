При получении взятки задержан работник мэрии Таласа

Антикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности 4 июня при получении денег с поличным задержала ведущего специалиста УМС мэрии города Таласа Ш.у.К., 1991 года рождения. Об этом сообщают в ведомстве.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у частного предпринимателя за продления срока аренды муниципального участка.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Элгезит