(Видео) Задержан сбежавший из ГОМ УВД мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, мужчину задержали в ночь на 8 июня в новостройке Оскон-Ордо. Задержание проводил сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что при задержании преступник сопротивлялся. Мужчину передали сотрудникам УВД Ленинского района.

Видео с задержанным опубликовали в Telegram-канале «Короче».

Источник: Элгезит