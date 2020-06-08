(Видео) Задержан сбежавший из ГОМ УВД мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
По ее данным, мужчину задержали в ночь на 8 июня в новостройке Оскон-Ордо. Задержание проводил сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области.
Сообщается, что при задержании преступник сопротивлялся. Мужчину передали сотрудникам УВД Ленинского района.
Видео с задержанным опубликовали в Telegram-канале «Короче».
Источник: Элгезит
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