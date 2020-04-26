Комендант Бишкека пригрозил лишать пропусков водителей, попадающих в ДТП

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев на воскресном брифинге в правительстве 26 апреля сделал обращение к автовладельцам.
- Прекратите носиться по городу с превышением скорости! Улицы свободные, но вы умудряетесь попадать в ДТП. Вам выдали пропуска для доставки товаров первой необходимости. Вам доверена очень важная миссия. Люди ждут вашей помощи. А вы не соблюдаете даже элементарные правила дорожного движения, - сказал комендант Бишкека.
Он предупредил, что те, кто будет нарушать ПДД и попадать в аварии, лишатся пропусков.
Комендант пожелал всем продуктивного хорошего дня и посоветовал находить в различных ситуациях позитив, набраться терпения и выдержки.
Напомним, накануне вечером в Бишкеке в ДТП попала машина Скорой помощи. Когда спецавтомобиль проезжал перекресток, его на большой скорости протаранил «Мерседес».
ЕКАТЕРИНА РОЗИНА
Источник - KP.RU
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