Комендант Бишкека пригрозил лишать пропусков водителей, попадающих в ДТП

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев на воскресном брифинге в правительстве 26 апреля сделал обращение к автовладельцам.

- Прекратите носиться по городу с превышением скорости! Улицы свободные, но вы умудряетесь попадать в ДТП. Вам выдали пропуска для доставки товаров первой необходимости. Вам доверена очень важная миссия. Люди ждут вашей помощи. А вы не соблюдаете даже элементарные правила дорожного движения, - сказал комендант Бишкека.

Он предупредил, что те, кто будет нарушать ПДД и попадать в аварии, лишатся пропусков.

Комендант пожелал всем продуктивного хорошего дня и посоветовал находить в различных ситуациях позитив, набраться терпения и выдержки.

Напомним, накануне вечером в Бишкеке в ДТП попала машина Скорой помощи. Когда спецавтомобиль проезжал перекресток, его на большой скорости протаранил «Мерседес».

ЕКАТЕРИНА РОЗИНА

Источник - KP.RU