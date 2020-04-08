Эмилбек Кимсанов заключен под стражу

Об этом «Азаттыку» сообщили в канцелярии Первомайского районного судагорода Бишкека. Решением от 31 марта он заключен под стражу до 16 апреля. Ранее он был помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Эмилбек Кимсанов, находившийся в розыске, задержан в российском городе Санкт-Петербурге.

14 февраля на страничке в «Фейсбуке» бывшего сотрудника таможни Эмилбека Кимсанова было опубликовано видеообращение к президенту бывшего сотрудника милиции, спортсмена Тологона Рахманберди уулу. Он заявил, что глава спорткомитета мэрии Оша Кылыч Саркарбаев и Нурбек Раимбеков оказывают давление и грозят уголовным преследованием со стороны правоохранительных органов.

В МВД сообщили, что Тологон Рахманберди уулу и Эмилбек Кимсанов находятся в розыске по подозрению в избиении в 2018 году Автандила Конгантиева, сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.

Источник: Азаттык