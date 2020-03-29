Даниэль Ажиев водворен в СИЗО-1

Об этом 28 марта АКИpress сообщили источники в силовых структурах.

Ажиев будет содержаться в следственном изоляторе два месяца.

30-летний Ажиев был задержан 26 марта. Он подозревается по ст.313 («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

«В социальных сетях предметом обсуждения стали оскорбительные высказывания гражданина, которые вызвали неоднозначную реакцию и возмущение. Были допущены оскорбительные выражения и публичные негативные высказывания, способствующие разжиганию ненависти и вражды», - сообщали в пресс-службе МВД.

Ранее Ажиева задерживали по подозрению в организации притона с вебкам-моделями. Тогда отпустили под подписку о невыезде.

Источник: svodka.akipress.org