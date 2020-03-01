ГКНБ: Провокатор, призывающий к захвату власти, задержан

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ выявлен и задержан гражданин КР О.Б., который в телефонной беседе призывал к насильственному захвату власти. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению провокационных материалов в целях нагнетания общественно-политической ситуации в стране. В ведомстве напоминают, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по дестабилизации общественности предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Ранее сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, отбывающего срок в колонии, заявили об организации митинга 2 марта. Они намерены призвать к освобождению своего лидера. В связи с этим в социальных сетях распространяется информация о том, что провокаторы могут воспользоваться ситуацией и попытаться захватить власть.
https://24.kg/obschestvo/145137/
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