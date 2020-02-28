Спецназ задержал члена ОПГ Кольбаева по прозвищу Чач. У него нашли оружие

Оперативники столичной службы криминальной милиции задержали активного члена ОПГ Кольбаева по прозвищу Чач, состоящего на оперативном учете у милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

26 февраля 2020 года оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Бишкека в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР, был задержан подозреваемый, состоящий на оперативном учете в МВД как активный член ОПГ Кольбаева. М. Э. по прозвищу Чач, 1988 года рождения, был ранее неоднократно судим.



При проведении неотложного обыска в автомобиле марки «Тойота Камри» с иностранными госномерами, на которой передвигался М. Э., в салоне было обнаружено и изъято огнестрельное оружие неустановленной марки, по внешнему вижу схожее с револьвером.

При доставлении в ГУВД г.Бишкек задержанный М.Э. выражался нецензурными бранью, на замечание сотрудников милиции не реагировал и активно сопротивлялся, также выражал угрозу применения насилия в отношении милиционеров. После доставления в следственную службу, подозреваемый М.Э. в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек, назначены необходимые экспертизы.

Столичная милиция продолжает выявлять и задерживать на территории города подозреваемых лиц, разыскиваемых за совершение преступлений.

Источник: Элгезит