 Эмильбек Кимсанов, подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева, задержан и отпущен под домашний арест 

Сотрудники Следственной службы МВД 22 февраля задержали бывшего сотрудника таможни Эмильбека Кимсанова, который подозревался в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Данную информацию Vesti.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.
Vesti.kg обратились в пресс-службу Министерства внутренних дел, где отказались комментировать данную информацию.
Как сообщает ИА «24.kg», ходатайство об изменении меры пресечения просили представители Генпрокуратуры. В этой связи Vesti.kg обратились в Главный надзорный орган.
- Дело рассматривает МВД, - ответили Vesti.kg в Генеральной прокуратуре. - Досудебное производство продолжается. Первомайский районный суд Бишкека 23 февраля избрал Кимсанову меру пресечения в виде домашнего ареста. Это было ходатайство МВД. Основанием послужили несовершеннолетние дети Кимсанова, находящиеся у него на иждивении. Наш прокурор, рассмотрев это дело, согласился с данным обоснованием. Меру пресечения избрал судья Боронбаев.
Напомним, бывший сотрудник ГТС Эмильбек Кимсанов и боец ММА Тологон Рахманберди уулу подозревались в избиении сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.
ГУВД Чуйской области сообщало, что Автандил Конгантиев отказался от претензий к обидчику.
Кроме того, отмечалось, что Эмильбек Кимсанов, предположительно, приходится окул бала экс-замглавы таможни Раимбеку Матраимову. Однако позднее депутат ЖК Искендер Матраимов опроверг Vesti.kg данную информацию.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!