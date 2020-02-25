Эмильбек Кимсанов, подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева, задержан и отпущен под домашний арест

Сотрудники Следственной службы МВД 22 февраля задержали бывшего сотрудника таможни Эмильбека Кимсанова, который подозревался в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Данную информацию Vesti.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Vesti.kg обратились в пресс-службу Министерства внутренних дел, где отказались комментировать данную информацию.

Как сообщает ИА «24.kg», ходатайство об изменении меры пресечения просили представители Генпрокуратуры. В этой связи Vesti.kg обратились в Главный надзорный орган.

- Дело рассматривает МВД, - ответили Vesti.kg в Генеральной прокуратуре. - Досудебное производство продолжается. Первомайский районный суд Бишкека 23 февраля избрал Кимсанову меру пресечения в виде домашнего ареста. Это было ходатайство МВД. Основанием послужили несовершеннолетние дети Кимсанова, находящиеся у него на иждивении. Наш прокурор, рассмотрев это дело, согласился с данным обоснованием. Меру пресечения избрал судья Боронбаев.

Напомним, бывший сотрудник ГТС Эмильбек Кимсанов и боец ММА Тологон Рахманберди уулу подозревались в избиении сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.

ГУВД Чуйской области сообщало, что Автандил Конгантиев отказался от претензий к обидчику.

Кроме того, отмечалось, что Эмильбек Кимсанов, предположительно, приходится окул бала экс-замглавы таможни Раимбеку Матраимову. Однако позднее депутат ЖК Искендер Матраимов опроверг Vesti.kg данную информацию.

Источник: vesti.kg