ГТС: Из Кыргызстана в Китай пытались незаконно вывезти 11 тонн ослиных шкур

Сотрудниками таможни «Нарын» при досмотре автомашины марки МАN, следующей в КНР, в грузовом отсеке под мешками со шкурами ондатры выявлен незадекларированный товар - ослиные шкуры, общим весом более 11 тонн.

По ее данным, товар был сокрыт путем декларирования под видом другого товара - шкур ондатры. Материалы дела переданы по последственности в ГСБЭП.

Крупнейшими поставщиками ослиных шкур для Китая являются страны Африки. В Китае из ослиной шкуры получают ценный желатин эцзяо (ejiao 阿胶), который стал популярным косметическим средством. Так, в Китае в 1990 году насчитывалось 11 миллионов голов ослов, а к 2016-му их осталось не более 5 миллионов. В результате Китай начал ввозить товар из бедных стран, начиная с соседнего Кыргызстана, а также из Ботсваны, Кении и даже Колумбии и Бразилии, которые находятся в тысячах километрах.

Источник - "Азаттык"