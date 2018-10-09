Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала депутата местного кенеша

Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.
Уточняется, что депутат айыльного округа задержан по подозрению в организации беспорядков.
«Идет следствие. Подозреваемый водворен в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Всего по факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе задержаны три человека», — сообщили в УВД.
Напомним, в апреле 2018 года жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.
По факту беспорядков в районе милиция возбудила уголовное дело.
https://24.kg/obschestvo/98234/
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