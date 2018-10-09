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Правопорядок
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Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала депутата местного кенеша

 

Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

 

Уточняется, что депутат айыльного округа задержан по подозрению в организации беспорядков.


«Идет следствие. Подозреваемый водворен в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Всего по факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе задержаны три человека», — сообщили в УВД.

 

Напомним, в апреле 2018 года жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.

 

По факту беспорядков в районе милиция возбудила уголовное дело.

     
https://24.kg/obschestvo/98234/ 

           

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