Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала депутата местного кенеша

Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что депутат айыльного округа задержан по подозрению в организации беспорядков.



«Идет следствие. Подозреваемый водворен в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Всего по факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе задержаны три человека», — сообщили в УВД.

Напомним, в апреле 2018 года жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.

По факту беспорядков в районе милиция возбудила уголовное дело.



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