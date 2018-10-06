ГКНБ: По факту злоупотребления должностным положением задержаны члены ЖБК мэрии г.Ош

2 октября 2018 года в рамках ранее возбужденного уголовного дела прокуратурой Ошской области по факту злоупотребления должностным положением и превышения должностных полномочий сотрудниками и членами жилищно-бытовой комиссии (ЖБК) мэрии г.Ош, задержаны должностные лица И.М. и Ж.К.

Установлено, что данные ответственные лица являлись членами ЖБК по распределению квартир, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Задержанным предъявлены обвинения по признакам преступлений, предусмотренных п.п.1,3 ч.3 ст.304 (злоупотребление должностным положением), п.п.5,6 ч.2 ст.305 (превышение должностных полномочий) и ч.2 ст.315 (служебный подлог) УК КР.

В настоящее время И.М и Ж.К. водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

Ведется следствие.