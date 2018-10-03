При строительстве укрытия для мавзолеев в Узгене похищены 1,1 млн. сомов

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт присвоение бюджетных средств и служебного подлога при строительстве укрытия над археологическими мавзолеями в городе Узген.

Установлено, что между УКС Ошской области и ОсОО "М.А." был составлен договор на строительство укрытия над мавзолеями археологического музея города Узген, Узгеского района на сумму 4 миллиона 597625 сомов. В ходе контрольного обмера со стороны специалистов по строительству установлен факт завышения в Акте выполненных работ цен и объёмов работ на сумму свыше 1 миллиона сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны УКС Ошской области и ОсОО "М.А." государственному бюджету причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 131 049 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 221 (злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование.

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