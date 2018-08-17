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Правопорядок
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Милиция задержала водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

 

Водитель маршрутного такси № 281, сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе в Пишпеке, задержан. Сейчас его допрашивают в правоохранительных органах. 

 

"Мальчик, 2007 года рождения скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело. Начато расследование", - пояснили в ведомстве.

 

Напомним, очевидцы сообщили редакции о том, что водитель общественного транспорта, переехал ребенка, переходившего дорогу. Даже не заметив его, водитель маршрутки остановится лишь на следующем перекрестке.

 

URL: https://www.vb.kg/372898

           

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